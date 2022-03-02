Система платежей Apple Pay перестала работать в России

Корпорация Apple ограничила работу систему платежей Apple Pay и других своих сервисов на территории России и подтвердила приостановку продажи продукции в стране. Об этом сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на заявление компании.

Кроме того, из магазина App Store во всех странах, кроме РФ, удалены приложения двух государственных российских СМИ — RT и Sputnik. Соответствующее решение принято из-за проведения Россией операции на Украине.

Приобрести гаджеты Apple на официальном российском сайте сейчас невозможно: пользователи не могут добавить товар в корзину.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Позднее Путин подписал указы о применении специальных экономических мер против санкций и о запрете вывозить иностранную валюту на сумму более 10 тыс. долларов.