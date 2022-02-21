Шипачев о хоккее на ОИ: «Все душат, давят, бегут, толкаются. Сейчас хоккей поменялся»

Форвард олимпийской сборной России Вадим Шипачев ответил на критику игры национальной команды страны на Олимпиаде в Пекине. Напомним, команда Жамнова накануне проиграла (1:2) финальный матч за золото сборной Финляндии.

«Игра была не очень? А помните, как на чемпионатах мира было? Играем в зрелищный хоккей, забиваем, а в ответ слышим: Да кому вы там забиваете? Датчанам каким-то. В Пекине все команды действовали одинаково. Особо голов нет, все душат, давят, бегут, толкаются. Видимо, сейчас хоккей поменялся», - приводит слова Шипачева «Спорт-Экспресс».

Также хоккеист поделился своими эмоциями от хоккейного турнира на Олимпиде в Пекине. Он отдельно выделил молодых игроков сборной России.

«Я кайфовал на Олимпиаде. Мне очень нравилась атмосфера в команде. У нас был хороший коллектив. Я правду говорю, не все плохо было, как вы считаете. У нас в команде полно молодых ребят, получивших невосполнимый опыт. Я рад за Арсения Грицюка, Александра Никишина. Я рад за этих парней, уверен, что подобный опыт пригодится в карьере», - отметил Шипачев.

Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» опубликовала большой материал о причинах поражения сборной России в финале хоккейного турнира Олимпийских игр в Пекине.