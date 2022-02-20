«Красный драндулет» заглох в Пекине: почему хоккейная Россия теряет лицо

Россия проехала мимо золотых медалей хоккейного турнира Олимпиады в Пекине, проиграв (1:2) сегодня финнам. Спортивная редакция ИА «Татар-информ» называет причины поражения и подводит грустные итоги выступления команды Алексея Жамнова на Олимпийских играх.

Безжалостная статистика

Финны в фирменном оборонительном стиле вымучили победу у «Красной машины». Вероятно, именно такой может быть лейтмотив в заявлениях первых хоккейных лиц России на «серебро» Олимпиады в Пекине.

Скандинавы почти вдвое перебросали (31-17) команду Жамнова в финальном поединке, будто играли не с Россией, а с условной Латвией или Германией Фото: fhr.ru

Однако статистика безжалостна. Скандинавы почти вдвое перебросали (31-17) команду Жамнова в финальном поединке, будто играли не с Россией, а с условной Латвией или Германией. Положа руку на сердце, если бы не голкипер Федотов, то поход России по хоккейному Пекину прервался бы еще на полуфинальной стадии, где шведы чудом не реализовали свои моменты в овертайме.

«Результат достойный, тренеры показали себя хорошо. Этот состав тренеров будет готовить сборную к чемпионату мира», - заявил после игры глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

При таких оценках за чемпионат мира, который должен пройти в Хельсинки в мае, тревожно. Ведь там будут играть хоккеисты НХЛ из числа команд не попавших в плей-офф или вылетевших в первом раунде. Те же канадцы и американцы привезут куда более серьезные сборные, чем в Пекине.

Лет 10 назад никто бы не поверил, что Россия будет запираться в обороне в играх со скандинавами

Но продолжим о простых и точных медицинских фактах завершающейся сегодня Олимпиады. Россия в Китае провела всего три поединка с более менее сильными соперниками и не добилась в этих матчах ни одной победы в основное время. Проиграли Чехии, героически победили шведов по буллитам и довольно закономерно уступили финнам.

Еще лет 10 назад никто бы не поверил, что наша команда будет играть от обороны против скандинавских сборных. Но вот — дожили Фото: fhr.ru

Еще лет 10 назад никто бы не поверил, что наша команда будет играть от обороны против скандинавских сборных. Но вот — дожили. И название «Красная машина» в отношении нынешней сборной России вызывает лишь кривую ухмылку. «Драндулет» пыхтел, пёр по льду, но все же заглох в финале.

Игровой рисунок сборной России в финальном поединке был неотличим от матчей большей части турнира. Оборонительный и трусливый хоккей через прямолинейные вбросы в зону, большой объем прессинга и физическое давление. На этом турнире даже откровенно слабые канадцы, США и даже Швейцария показали куда более комбинационный хоккей.

Такой отход от традиций советского и российского хоккея, конечно, радовать не может. На глазах всего мира наш хоккей попросту теряет свое лицо, отказываясь от базовой атакующей модели игры.

Кризис не в игроках, а менеджменте российского хоккея

Серебро в таких обстоятельствах — большая удача. Мы, конечно, помним даже стартовый матч против Швейцарии, в котором соперники «возили» команду Жамнова весь матч и непонятно как умудрились все же проиграть фаворитам на бумаге. И стоит порадоваться финалу, поскольку это может уберечь КХЛ от новых репрессий, о чем спортивная редакция ИА «Татар-информ» уже писала.

И ведь не скажешь, что российский хоккей по персоналиям в большом кризисе. В НХЛ по-прежнему наши хоккеисты во всевозможных топах. Постепенно сходят Овечкин и Малкин, им на смену пришел тот же Кучеров, Панарин и многие другие. Кризис лишь в менеджменте российского хоккея, в котором сгоняют всех звезд в два клуба КХЛ, внезапно завершают «регулярку» лиги и меняют тренеров национальной команды за три дня, только-только официально назначив. Хоккеем, собственно, рулят два клуба КХЛ — ЦСКА и СКА. Отсюда и более чем странный подбор состава на Игры. Очень много ярких бомбардиров из КХЛ не поехали на Игры, а командой «рулил» специалист без опыта работы главным тренером.

Россияне действовали строго от обороны и временами соперники даже запирали команду Жамнова в зоне Фото: fhr.ru

С первых минут сегодняшней игры атаковали именно Суоми, и это уже резало глаз. Россияне действовали строго от обороны и временами соперники даже запирали команду Жамнова в зоне. Но финнов подвела дисциплина. Бьёрнинен зачем-то в чужой зоне ударил соперника клюшкой по лицу. И россияне оперативно реализовали лишнего. Григоренко не забрасывал шайб в Пекине и расчехлил свою пушку в самый нужный момент. Он не стал ничего придумывать, прицелился с района точки вбрасывания и попал с кистей в дальний угол.

Серебро — большая удача, но не успех

В целом, заброшенная шайба не выглядела логичной. Финны действовали в атаке интереснее. Однако сравняли счет «львы» только во втором периоде. Гол вышел довольно простым. Покка набросил от синей линии, и закрытый игроками голкипер Федотов пропустил в ближний угол. Пожалуй, это была первая ошибка российского вратаря на турнире — 1:1.

В итоге закономерное поражение и серебряные медали, которые сложно считать успехом, учитывая довольно слабый уровень хоккейного турнира в Пекине Фото: fhr.ru

В третьем периоде финны уже на самом старте вышли вперед. Антилла уехал в центр и бросил в створ, а Бьёрнинен подправил шайбу с пятака — 1:2. Сборная России буквально рассыпалась, скандинавы могли забрасывать третью шайбу, но Федотов раз за разом оставлял Россию в игре. За восемь минут до конца матьча россияне остались в меньшинстве и опять не пропустили лишь благодаря совпадению каких-то мифических обстоятельств.

В итоге закономерное поражение и серебряные медали, которые сложно считать успехом, учитывая довольно слабый уровень хоккейного турнира в Пекине.