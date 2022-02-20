Россия проиграла в финале Олимпиады сборной Финляндии по хоккею

Национальная команда России проиграла (1:2) в финале хоккейного Олимпийского турнира в Пекине сборной Финляндии. Команда Жамнова завоевала серебряные медали.

В первом периоде Григоренко в большинстве вывел сборную России вперед — 1:0. Для российского форварда первого звена этот гол стал первым на турнире. Ему удался точный кистевой бросок из района точки вбрасывания.

Во втором периоде финны отыгрались, благодаря броску Покки от синей линии. Решающий гол скандинавы забросили на первой минуте заключительного периода. Анттила набросил от синей линии, а Бьернинен с пятачка переправил шайбу в ворота — 1:2.

Таким образом, сборная Финляндии стала новым олимпийским чемпионом по хоккею. Эта команда добилась первых золотых медалей Олимпийских игр в своей истории.

Напомним, что на Олимпиаде в Пхенчхане в 2018-м году золотые медали завоевывала российская сборная.

Отметим, что сборная Финляндия прошла весь турнир без поражений. На групповом команда обыграла Словакию (6:2), Латвию (3:1) и Швецию (4:3 ОТ). В четвертьфинале были разгромлены швейцарцы (5:1), а в полуфинале финны переиграли Словакию (2:0).

Финляндия – Россия – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

0:1 – 8 Григоренко (Нестеров, Гусев)

1:1 – 24 Покка (Бьорнинен, Охтамаа)

2:1 – 42 Бьорнинен (Анттила, Охтамаа)