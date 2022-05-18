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Ру Тат
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Спорт
18 мая 2022  11:40
Артур Халилуллов

Шипачев о визите в Казань: «Как тут по жизни, с детскими садиками и школами для дочек»

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Новичок «Ак Барса» Вадим Шипачев рассказал о целях своего визита в Казань. Накануне пресс-служба клуба показала фотографию хоккеиста на фоне билборда с его изображением.

«Я сейчас действительно нахожусь в Казани, приехал поближе познакомиться с инфраструктурой «Ак Барса» и вообще посмотреть — как тут по жизни, с детскими садиками и школами для дочек», - цитирует хоккеиста «Матч-ТВ».

В минувшем сезоне Шипачев, набрав 67 очков (24+43) в третий раз подряд стал самым результативным игроком «регулярки». Кроме того, Вадим номинирован на звание  MVP регулярного сезона.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором раскрыла причины переезда звездного хоккеиста в Казань.

#Ак барс #Вадим Шипачёв #хоккей #кхл
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