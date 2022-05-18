Шипачев о визите в Казань: «Как тут по жизни, с детскими садиками и школами для дочек»

Новичок «Ак Барса» Вадим Шипачев рассказал о целях своего визита в Казань. Накануне пресс-служба клуба показала фотографию хоккеиста на фоне билборда с его изображением.

«Я сейчас действительно нахожусь в Казани, приехал поближе познакомиться с инфраструктурой «Ак Барса» и вообще посмотреть — как тут по жизни, с детскими садиками и школами для дочек», - цитирует хоккеиста «Матч-ТВ».

В минувшем сезоне Шипачев, набрав 67 очков (24+43) в третий раз подряд стал самым результативным игроком «регулярки». Кроме того, Вадим номинирован на звание MVP регулярного сезона.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором раскрыла причины переезда звездного хоккеиста в Казань.