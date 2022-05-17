Звездный новичок «Ак Барса» Шипачев прибыл в Казань

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев, перешедший в казанский клуб в нынешнее межсезонье, прибыл в Казань. Об этом сообщает пресс-служба «барсов».

«Казань встречает Вадима Шипачёва», – подписано под фотографией, на которой 35-летний нападающий стоит на фоне баннера с ним же в Казани.

Фото: © ak-bars.ru

Напомним, Шипачев подписал контракт с «Ак Барсом» до 2024 года. По информации СМИ, заработная плата форварда в следующем сезоне составит 95 миллионов рублей с бонусами до 109 миллионов рублей.

В минувшем сезоне хоккеист, набрав 67 очков (24+43) в третий раз подряд стал самым результативным игроком «регулярки». Кроме того, Вадим номинирован на звание MVP регулярного сезона.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором раскрыла причины переезда звездного хоккеиста в Казань.