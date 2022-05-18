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Спорт
18 мая 2022  14:25
Артур Халилуллов

Шипачев и Войнов продлили контракты с «Ак Барсом» до 2025 года

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Форвард Вадим Шипачев и защитник Вячеслав Войнов подписали новые контракты с «Ак Барсом». Они рассчитаны до окончания сезона 2024/25.

Ранее эти хоккеисты перешли в «Ак Барс» в результате обмена с «Динамо». В результате сделки московский клуб получил финансовую компенсацию.

В прошлом сезоне Шипачев провел 59 игр, в которых набрал 77 (27+50) очков при показателе полезности «+12». Всего в КХЛ на счету нападающего 828 матчей и 817 (262+555) очков, при показателе полезности «+224».

Войнов в 51 матче прошлого сезона набрал 41 (10+31) очко с показателем полезности «-6». Всего в КХЛ защитник провёл 255 матчей, набрав 158 (44+114) очков при показателе полезности «+23».

Ранее Вадим Шипачев рассказал о целях своего визита в Казань. Накануне пресс-служба клуба показала фотографию хоккеиста на фоне билборда с его изображением.

#Ак барс #Вадим Шипачёв #Вячеслав Войнов #кхл #хоккей
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