Синоптики: Во второй декаде апреля температура в РТ будет на два градуса выше нормы

Во второй декаде апреля средняя температура воздуха в Татарстане окажется на два градуса выше климатической нормы. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

«Средняя температура воздуха с 11 по 20 апреля 2022 года ожидается на 2 градуса выше климатической нормы», — отмечают метеорологи.

В целом же апрель в республике выдастся на один градус выше климатической нормы в 4,4 градуса тепла, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Уже к четвергу, 14 апреля, в регионе потеплеет до +18 градусов. Впрочем, в дальнейшем возможно понижение температурного фона.