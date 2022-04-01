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Общество
1 апреля 2022  20:12

Метеорологи: В апреле температура воздуха в Татарстане будет на один градус выше нормы

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В апреле средняя месячная температура воздуха в Татарстане будет на один градус выше климатической нормы. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

При этом климатическая норма апреля в Казани составляет 4,5 градуса тепла, в целом по республике — 4,4 градуса.

Кроме того, больше климатической нормы окажется и месячное количество осадков. Норма по Казани равняется 36 миллиметрам, а по Татарстану — 32 миллиметрам, отмечают синоптики.

Ранее профессор Казанского федерального университета Юрий Переведенцев спрогнозировал, что в начале апреля погода в столице республики окажется неустойчивой, с оттепелями и снегопадами.

В частности, завтра, 2 апреля, в республике ожидается туман с ухудшением видимости, сильный снег и гололед.

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