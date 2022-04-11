В Татарстане к четвергу потеплеет до +18°С

Синоптики Татарстана составили прогноз погоды на ближайшие дни. В четверг на территории республики ожидается температура до +18°С.

Во вторник и в среду, 12-13 апреля, осадки на территории РТ маловероятны. Ночью температуры воздуха будут колебаться от -2°С до +4°С. Днем термометры покажут 11-16 градусов тепла. Ночью и в первой половине дня 12 апреля возможен туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее.

В четверг, 14 апреля, Татарстан окажется под влиянием поднимающегося с юга циклона и его атмосферных фронтов. Специалисты Гидрометцентра РТ ожидают дождей. Ночью температура воздуха составит 1-6 градусов выше нуля. Днем синоптики прогнозируют 9-14 градусов тепла, в восточных районах возможно потепление до +18°С.

По предварительным прогнозам, в пятницу сохранится дождливая погода. Дневные температуры окажутся на уровне 6-11 градусов выше нуля.

В субботу, 16 апреля, местами возможен небольшой дождь, днем воздух прогреется до отметок от +9°С до +14°С.