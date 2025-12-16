news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 16 декабря 2025 12:23

Синоптики вновь предупреждают о метелях, которые разыграются в Татарстане

Читайте нас в
Телеграм
Синоптики вновь предупреждают о метелях, которые разыграются в Татарстане
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Завтра, 17 декабря, в Татарстане опять прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Местами на территории республики вновь разыграются метели. В Казани это произойдет в ночь со вторника на среду.

Ранее метеорологи рассказали, что изменение погодных условий будет вызвано приближением теплого атмосферного фронта. Днем 17-го числа столбики термометров поднимутся до -2, -7 градусов вместо сегодняшних -8, -13 градусов.

читайте также
Небольшой снег и до -13 градусов прогнозируют в Татарстане 16 декабря
Небольшой снег и до -13 градусов прогнозируют в Татарстане 16 декабря
На этой неделе Татарстан ждет потепление до +2 градусов с последующим похолоданием
На этой неделе Татарстан ждет потепление до +2 градусов с последующим похолоданием
#предупреждение об ухудшении погодных условий #гидрометцентр рт #метели #снег и метель
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Финансовый суицид ЕС: чем обернется кража активов РФ для Европы и чем ответит Россия

Финансовый суицид ЕС: чем обернется кража активов РФ для Европы и чем ответит Россия

15 декабря 2025
Парадный въезд в Казань или узкая петляющая дорога: варианты дублера Оренбургского тракта

Парадный въезд в Казань или узкая петляющая дорога: варианты дублера Оренбургского тракта

15 декабря 2025