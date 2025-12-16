Синоптики вновь предупреждают о метелях, которые разыграются в Татарстане

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Завтра, 17 декабря, в Татарстане опять прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Местами на территории республики вновь разыграются метели. В Казани это произойдет в ночь со вторника на среду.

Ранее метеорологи рассказали, что изменение погодных условий будет вызвано приближением теплого атмосферного фронта. Днем 17-го числа столбики термометров поднимутся до -2, -7 градусов вместо сегодняшних -8, -13 градусов.