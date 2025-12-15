news_header_top
Общество 15 декабря 2025 12:53

Вечером в Татарстане вновь ожидаются метели с ухудшением видимости и сильный ветер

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня вечером, завтра ночью и утром в Татарстане опять произойдет ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

В вечерние часы 15 декабря, ночные и утренние – 16 декабря местами по республике разыграются метели, из-за которых видимость ухудшится до одного-двух километров.

Кроме того, прогнозируется сильный ветер порывами до 15–18 м/с (в Казани – до 16 м/с). По шкале Бофорта ветер силой от 13,9 до 17,1 м/с называется крепким, а от 17,2 до 20,7 м/с – очень крепким.

#предупреждение об ухудшении погодных условий #гидрометцентр рт #снег и метель #сильный ветер #ухудшение видимости
