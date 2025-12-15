На этой неделе Татарстан ждет потепление до +2 градусов с последующим похолоданием

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На этой неделе в Татарстане и всем Среднем Поволжье ожидается неустойчивая погода с заметными перепадами атмосферного давления и температуры воздуха. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра РТ.

Причиной такой погодной ситуации станет быстрая смена антициклонов и циклонов с атмосферными фронтами.

В ночь на завтра, 16 декабря, на республику еще будет влиять тыловая часть северного циклона. Пройдет небольшой снег, возможны метели с сильным ветром от 15 до 18 м/с. Днем на регион «распространит влияние тыловой гребень без существенных осадков и с умеренным ветром». В темное время суток температура воздуха составит от -13 до -18 градусов, в светлое – от -8 до -13 градусов.

Уже в среду, 17 декабря, к Татарстану приблизится теплый атмосферный фронт. В течение суток ожидаются снег и мокрый снег, местами вероятны метели. После холодной, до 13–18 градусов мороза, ночи к утру на западе республики потеплеет до -5, -10 градусов. Днем столбики термометров и вовсе поднимутся до -2, -7 градусов.

В четверг, 18 декабря, в Татарстане станет еще теплее: регион окажется в теплом секторе циклона, центр которого будет находиться над Архангельском. Местами пройдет небольшой снег (в дневные часы – с мокрым снегом). Благодаря юго-западным воздушным потокам в республику начнет поступать теплый воздух. После ночных -4, -9 градусов (а на востоке – и -15 градусов) днем воздух прогреется до -3, +2 градусов.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу и субботу, 19 и 20 декабря, в Татарстане «сохранится теплая погода с оттепелью, местами с небольшими осадками». В воскресенье, 21 декабря, температурный фон вернется «к зимним значениям», отмечают синоптики.