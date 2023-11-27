Синоптики Татарстана вновь предупреждают о тумане и гололедице

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Сегодня вечером, завтра ночью и днем в Татарстане опять ожидается ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Местами по республике опустится туман, прогнозируется гололед. На дорогах образуется сильная гололедица (в Казани это произойдет вечером и ночью), отмечают метеорологи.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в понедельник, 27 ноября, температура по региону составит от 0 до +4 градусов.