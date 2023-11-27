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В Татарстане ожидается сильная гололедица на дорогах и до 4 градусов тепла
Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Утром и ночью пройдут небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами с ледяным дождем. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.
Днем существенных осадков не прогнозируется, но в некоторых районах может быть туман и гололед. Будет дом юго-восточный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Столбик термометра будет показывать от 0 до +4 градусов.
Также жителей республики предупредили о гололедице на дорогах, местами сильная.
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