В Татарстане ожидается сильная гололедица на дорогах и до 4 градусов тепла

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Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Утром и ночью пройдут небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами с ледяным дождем. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Днем существенных осадков не прогнозируется, но в некоторых районах может быть туман и гололед. Будет дом юго-восточный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Столбик термометра будет показывать от 0 до +4 градусов.

Также жителей республики предупредили о гололедице на дорогах, местами сильная.