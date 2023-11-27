Магдеев после шторма в Черном море поручил исполкому Челнов подготовиться к аномалиям

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Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил руководителю исполкома Фариду Салахову и его первому заместителю Илье Зуеву привлечь вдвое больше дополнительной техники для уборки дорог от снега.

«Природные аномалии имеют место быть. Ноябрь еще не закончился, а выпало почти 62 мм осадков, 141% месячной нормы, — отметил Магдеев. — Мы понимаем, что погоды лучше не будет. Есть нормативные сроки уборки. Фарид Шавкатович, Илья Сергеевич, думайте о дополнительном привлечении техники с городских предприятий. Техника для штатного режима у нас имеется, но эта ситуация нештатная. При нештатной ситуации должны быть нештатные решения, Илья Сергеевич. Гидрометцентр заранее предупреждает, что будет происходить», — заявил он.

По словам Магдеева, группировку технических средств — самосвалов, грузовой техники — нужно даже не удваивать, а утраивать. Их должно быть не 100, а 200 вдобавок к существующим в ПАДе.

«Нужно думать сейчас, пока солнышко, как мы будем действовать — через три дня опять снегопады ожидаются. Давайте удваивайте! Фарид Шавкатович, давайте определяйтесь. Техника нужна — привлекайте, двойная оплата нужна — привлекайте», — поручил градоначальник.

Илья Зуев доложил, что Предприятие автомобильных дорог работало круглосуточно. Выходило более 150 единиц техники и 120 рабочих. Дополнительно выводили 70 единиц техники. Сделали почти 2 тыс. рейсов на снегохранилища, это более 25,6 тыс. кубов. Для сравнения — за ноябрь 2022 года было 503 рейса и 6,7 тыс. кубометров.

«Вот я сегодня смотрел утром новости — Москву завалило, десятибалльные пробки. Оказывается, и Москве с ее ресурсами может не хватать техсредств. Аномалии будут, количества снега меньше не станет, — поделился прогнозами Магдеев. — Что творится в Краснодарском крае, что творится в Крыму! Там эвакуация людей идет из района Евпатории. Поэтому к природным катаклизмам — в части того, что за сутки выпадает или за 5 дней, или полуторамесячная норма осадков, или в виде снега, или в виде дождя, или в виде штормовых событий, которые происходят в районе Чёрного моря... Ко всему нужно быть готовым, Илья Сергеевич. Это трудная задача. Но кроме Зуева, Салахова и Магдеева — кто еще будет решать эту задачу?».