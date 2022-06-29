Синоптики Татарстана вновь предупреждают о грозах и сильном ветре

Завтра, 30 июня, в Татарстане опять ожидается ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой прогнозируется переменная облачность. Ночью осадки маловероятны, днем местами, включая Казань, пройдут кратковременные дожди и грозы.

Будет дуть умеренный северо-западный ветер. При грозах он станет усиливаться порывами до 15–20 м/с, отмечают синоптики.

Температура воздуха по региону в темное время суток составит от +5 до +10 градусов (в столице РТ — от +8 до +10). В дневные часы воздух прогреется до 17–22 градусов тепла (в Казани — до +20, +22).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по предварительному прогнозу метеорологов в выходные дни на территории Татарстана потеплеет до 26 градусов.