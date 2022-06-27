В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за грозы

Сегодня днем и вечером на территории республики объявлено штормовое предупреждение. В Татарстане ожидается сильный ветер, грозы, ливни и град. В связи с этим в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напоминают о мерах безопасности в непогоду.

При сильном ветре рекомендуется остаться дома, плотно закрыв двери и окна. На улице держитесь подальше от рекламных щитов и вывесок, дорожных знаков и линий электропередач. Не подходите к крупным деревьям, а также не паркуйте автомобиль возле них.

Если вас застала гроза на улице, то лучше всего будет ее переждать подальше от каких-либо водоемов. Если непогода застигла вас на транспорте, то лучше заглушить его. Также по возможности откажитесь от поездок на дальние расстояния.