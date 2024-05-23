После жары Татарстану опять грозит сильный перепад температур и заморозки

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На предстоящих выходных в Татарстан придет жара, но затем в республике вновь вероятно сильное похолодание. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

В ночь на пятницу, 24 мая, на территории региона ожидаются заморозки в воздухе и на почве от 0 до -5 градусов. Синоптики из-за этого объявили очередное штормовое предупреждение, о чем сообщал «Татар-информ».

Ночью и утром субботы, 25 мая, Татарстан окажется во власти теплого атмосферного фронта. Местами пройдут небольшие дожди, температура воздуха составит от +3 до +8 градусов, на западе РТ — до +12.

Днем теплый сектор северного циклона принесет в республику кратковременную жару. Осадки прекратятся, будет дуть сильный западный ветер до 15-16 м/с, воздух прогреется до 24–29 градусов тепла.

В ночь на воскресенье, 26 мая, осадки еще не прогнозируются, но утром и днем через регион пройдет холодный атмосферный фронт, который местами будет вызывать кратковременные дожди и грозы. Ветер будет усиливаться до 15–18 м/с. Температурный фон составит от +9 до +14 градусов в ночные часы и от +15 до +20 — в дневные (на юге — до +24).

Согласно предварительным данным метеорологов, в начале следующей недели смещающийся с севера антициклон принесет в Татарстан очередное похолодание. Осадков в республике не прогнозируется.

В понедельник, 27-го числа, ожидается от 2 до 7 градусов тепла ночью и от 11 до 16 градусов днем. Во вторник, 28-го числа, в темное время суток температура воздуха составит от +1 до +6 градусов, причем в отдельных районах возможны заморозки. В светлое время суток воздух прогреется до +19, +24 градусов.