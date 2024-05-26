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В Татарстане воздух прогреется до +20 градусов, в некоторых районах пройдет гроза
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Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»
Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, утром и днем пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах — гроза. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра республики.
Днем воздух прогреется до +20 градусов. Ветер западный с переходом на северный, его скорость будет достигать 11 метров в секунду, местами — 18 метров в секунду.
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