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Общество 26 мая 2024 06:15

В Татарстане воздух прогреется до +20 градусов, в некоторых районах пройдет гроза

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В Татарстане воздух прогреется до +20 градусов, в некоторых районах пройдет гроза
Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, утром и днем пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах — гроза. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра республики.

Днем воздух прогреется до +20 градусов. Ветер западный с переходом на северный, его скорость будет достигать 11 метров в секунду, местами — 18 метров в секунду.

#гроза
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