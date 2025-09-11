Синоптики Татарстана предупреждают о возможности слабых заморозков на выходных

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как минимум до конца этой недели погоду на территории Татарстана будет определять малоподвижный антициклон, господствующий сейчас на большей части европейской территории России. На выходных в республике возможны слабые заморозки, следует из распространенного Гидрометцентром РТ прогноза.

Пока регион находится на юго-восточной периферии антициклона. Отмечающиеся в этой его части северные и северо-восточные воздушные потоки сдерживают прогрев воздуха, поясняют синоптики.

Завтра, 12 сентября, с отходом прошедшего сегодня ночью через Татарстан атмосферного фронта дальше на юг и ростом атмосферного давления облачность в небе над республикой начнет рассеиваться. Осадки на территории РТ не прогнозируются. При прояснениях в темное время суток похолодает до 2–7 градусов выше нуля. Днем потеплеет до +12, +17 градусов.

В субботу и воскресенье, 13 и 14 сентября, регион окажется в центральной части антициклона. Осадков не ожидаются. В ночь на 13-е число столбики термометров в ночные часы опустятся до 0, +5 градусов. Местами в воздухе и на почве возможны слабые заморозки. В ночь на 14-е похолодает до 2–7 градусов тепла, в дневные часы воздух прогреется до +14, +20 градусов.

Согласно предварительным данным метеорологов, в начале следующей недели под влиянием антициклона в Татарстане сохранится сухая погода с ощутимым перепадом температур: от +3 до +8 градусов ночью и от +17 до +22 – днем.