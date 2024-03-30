В Татарстане ожидается до 7 градусов тепла и небольшой дождь

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Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, днем столбик термометра поднимется до 2-7 градусов тепла. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.

Местами пройдут небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный, скорость составит 6-11 метров в секунду, днем местами порывы будут достигать 14 метров в секунду.

Утром, как и ночью, на дорогах возможна гололедица.