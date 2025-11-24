news_header_top
Общество 24 ноября 2025 12:16

Синоптики Татарстана предупреждают о тумане и крепком порывистом ветре

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня и завтра в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Днем понедельника, 24 ноября, на территории республики местами сохранится опустившийся ранее туман.

Во вторник, 25 ноября, на территории региона, включая Казань, местами ночью и утром вновь образуется туман.

Кроме того, как ночью, так и днем будет дуть сильный ветер порывами от 15 до 17 м/с (в столице РТ – до 15 м/с). По шкале Бофорта ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с называется крепким.

