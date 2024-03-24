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В Татарстане ожидается до 7 градусов тепла и небольшие осадки
Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Дневные температуры прогнозируются выше нуля, сообщает пресс-служба Гидрометцентра.
Кроме того, пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Утром, как ночью, местами сохранится метель и гололед. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, местами порывы будут достигать 18 метров в секунду.
Ночью столбик термометра покажет от -3 до +2 градусов, днем от +2 до +7 градусов. На дорогах гололедица.
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