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Общество 23 марта 2024 17:50

Ночью в Татарстане из-за метели ухудшится видимость на дорогах

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Ночью в Татарстане из-за метели ухудшится видимость на дорогах
Фото: © Султан Исхаков/ «Татар-информ»

Сегодня ночью и утром 24 марта в Татарстане местами ожидается метель, из-за которой ухудшится видимость на дорогах республики до 1-2 км. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.

Кроме того, порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду (в Казани ночью и утром до 14 метров в секунду). На дорогах образуется сильная гололедица.

#ухудшение погодных условий #метель
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