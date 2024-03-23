Ночью в Татарстане из-за метели ухудшится видимость на дорогах

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Сегодня ночью и утром 24 марта в Татарстане местами ожидается метель, из-за которой ухудшится видимость на дорогах республики до 1-2 км. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.

Кроме того, порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду (в Казани ночью и утром до 14 метров в секунду). На дорогах образуется сильная гололедица.