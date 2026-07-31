В Татарстане 31 июля ожидаются дожди, грозы и туман

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В пятницу, 31 июля, в республике прогнозируется облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы и град, ночью и утром местами туман, сообщает Гидрометцентр РТ.

Ветер юго-восточный и восточный, 5–10 м/с, местами порывы до 13 м/с, при грозах усиления до 15–18 м/с. Температура ночью составила +11..+16 градусов, днем воздух прогреется до +18..+23 градусов.

В Казани ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, в отдельных районах – грозы и град. Ветер юго-восточный и восточный, 5–10 м/с, порывы до 13 м/с, при грозах усиления 15–18 м/с. Днем в столице – +21..+23 градуса.