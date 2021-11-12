Синоптики Татарстана предупреждают о сильном снеге, метели и гололедице

Завтра, 13 ноября, в Татарстане, включая Казань, ожидается серьезное ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным. Ночью будет идти снег, местами сильный, а днем — снег и мокрый снег. При этом как ночью, и днем вновь вероятны метели с ухудшением видимости до 1–2 километров, а кратковременно — и до менее чем 1000 метров.

Будет дуть умеренный юго-восточный ветер, который со временем поменяет направление на северо-западное. Как в темное, так и в светлое время суток на дорогах региона образуется гололедица и снежная каша, отмечают синоптики.

В ночные часы температура воздуха по Татарстану составит от -1 до -6 градусов. В дневные — воздух прогреется до +1, -3 градусов.

Согласно предварительным данным метеорологов, в последующие дни осадки постепенно уменьшатся. Температурный фон продолжит понижаться.