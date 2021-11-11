К понедельнику в Татарстане похолодает до −16 градусов

В ближайшие дни в Татарстане ожидается неустойчивая погода: прогнозируется понижение температур, временами снег, метели и сильный ветер. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Так, завтра в Татарстане ожидаются гололед и метель с ухудшением видимости до 1–2 км, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

В субботу погода будет облачной, прогнозируются снег, мокрый снег, вероятны метели. Ночью температуры воздуха составят от −6 до −1 градуса, днем — от −4 до +1. На дорогах возможно образование гололедицы.

На следующий день, 14 ноября, по-прежнему прогнозируется небольшой снег. В дневные часы ожидается рост атмосферного давления, и осадки прекратятся. Ночью столбики термометров будут держаться на отметках от −7 до −2 градусов, днем потеплеет до −5–0 градусов.

По прогнозу синоптиков, в понедельник и вторник продолжится падение температур. Так, в ночные часы 15 ноября ожидается 6–11 градусов со знаком минус, а 16-го числа уже от −16 до −11 градусов. Днем, соответственно, прогнозируется 2–7 и 3–8 градусов со знаком минус.

«15 ноября временами прогнозируется небольшой снег, 16 ноября существенных осадков не ожидается», — говорится в предварительном прогнозе.