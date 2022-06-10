Синоптики Татарстана предупреждают о грозах и сильном ветре

Сегодня вечером и завтра ночью в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Местами по республике, включая Казань, вероятны грозы. Западный и северо-западный умеренный ветер на короткое время будет усиливаться до 15–20 м/с, отмечают метеорологи.

В небе над регионом при этом сохранится переменная облачность. В субботу, 11 июня, как в ночные, так и в дневные часы кое-где возможны кратковременные дожди.

Температура воздуха по Татарстану в темное время суток составит от +9 до +14 градусов. В столице РТ, соответственно, прогнозируется от +12 до +14. В дневные часы воздух прогреется до 20–25 градусов тепла (в Казани — до +22, +24).

Ранее синоптики обращали внимание на то, что дожди и грозы сохранятся в Татарстане до выходных.