В Татарстане потеплеет до +26 градусов

Завтра, 10 июня, в Татарстане ожидается повышение температурного фона. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой вероятна переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами, включая Казань, пройдут небольшие дожди. Будет дуть умеренный северо-западный и западный ветер, отмечают синоптики.

Температура воздуха по региону в темное время суток составит от +9 до +14 градусов. В столице РТ, соответственно, прогнозируется от +11 до +13. В дневные часы воздух прогреется до 21–26 градусов тепла (в Казани — до +24, +26).

Ранее профессор КФУ Юрий Переведенцев рассказал, когда в столицу Татарстана вернется летнее тепло.