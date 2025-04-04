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Общество 4 апреля 2025 13:06

Гидрометцентр Татарстана не исключил возврата холодов весной

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Ежегодно дачники Татарстана опасаются возврата холодов в мае, ведь заморозки оказывают пагубное воздействие на теплолюбивые и активно цветущие садовые культуры. Подобные опасения вполне обоснованы, сообщил «Татар-информу» начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«У нас практически каждый год на протяжении многих лет весной отмечается такое явление, как возврат холодов. Особенно это характерно для тех лет, когда рано наступает тепло, как это случилось в этом году. При таких процессах часто случается возврат холодов в апреле или в мае. И проявляется это в виде негативного и опасного явления – заморозков, когда пошла устойчивая вегетация», - рассказал он.

Однако заморозки в нашем регионе случаются не только в апреле и мае, но и в июне. Такое возможно и в этом году, поскольку в марте татарстанцы наслаждались апрельским теплом, добавил Гоголь.

Подробнее о прогнозе погоды на вегетационный период читайте в материале «Ураганы и смерчи: объясняем обратную сторону медали "теплого тренда" погоды в Татарстане».

#прогноз погоды #похолодание #аномальное тепло #гидромет рт
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