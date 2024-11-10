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Общество 10 ноября 2024 12:31

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Татарстана

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Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Татарстана
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане вновь ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Вечером 10 ноября, ночью и днем 11 ноября на территории республики, в том числе в Казани, местами на дорогах образуется гололедица.

К вечеру сегодняшнего дня температурный фон в Татарстане опустится с +1, +4 градусов до 0, -3. В ночь на завтра, по предварительным данным синоптиков, температура воздуха по региону составит от -1 до -6 градусов.

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#предупреждение об ухудшении погодных условий #гидрометцентр рт #гололедица
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