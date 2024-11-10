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Общество 10 ноября 2024 06:30

Татарстанцев предупредили о снеге, метели и понижении температур

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Татарстанцев предупредили о снеге, метели и понижении температур
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В воскресенье, 10 ноября, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ожидаются дождь и мокрый снег, а днем — снег. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

Возможны кратковременная метель, ветер, порывы которого местами могут достигать 15-18 м/с.

Ночью и в первую половину дня температуры воздуха составят от +1 до +4 градусов, а во второй половине и вечером столбики термометров упадут до 0 — −3 градусов. Также на дорогах возможно образование гололедицы.

#прогноз погоды #метель #снег #ветер
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