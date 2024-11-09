На Татарстан надвигаются метели, будет дуть очень крепкий ветер

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Завтра, 10 ноября, в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Как ночью, так и днем на территории республики, включая Казань, будет дуть сильный западный и северо-западный ветер порывами до 15–18 м/с (таким образом, он немного утихнет по сравнению с сегодняшним днем).

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с именуется крепким, а от 17,2 до 20,7 м/с — очень крепким.

Кроме того, в светлое время суток местами по региону разыграются кратковременные метели.

Во второй половине дня и вечером на дорогах местами образуется гололедица (в столице РТ это произойдет вечером).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что к концу недели в Татарстане потеплеет до +5 градусов.