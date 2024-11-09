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Новости Татарстана и Казани
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На Татарстан надвигаются метели, будет дуть очень крепкий ветер
Завтра, 10 ноября, в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Как ночью, так и днем на территории республики, включая Казань, будет дуть сильный западный и северо-западный ветер порывами до 15–18 м/с (таким образом, он немного утихнет по сравнению с сегодняшним днем).
Кроме того, в светлое время суток местами по региону разыграются кратковременные метели.
Во второй половине дня и вечером на дорогах местами образуется гололедица (в столице РТ это произойдет вечером).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что к концу недели в Татарстане потеплеет до +5 градусов.
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