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Общество 15 января 2025 08:58

Синоптики Татарстана предупреждают о гололеде и сильной гололедице

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Синоптики Татарстана предупреждают о гололеде и сильной гололедице
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня, 15 января, в Татарстане вновь прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Вплоть до конца дня местами по республике, включая Казань, ожидается отложение гололеда. Кроме того, на дорогах образуется сильная гололедица.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане температурный фон поднимется до -1 градуса. Возможны метели.

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