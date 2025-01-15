Синоптики Татарстана предупреждают о гололеде и сильной гололедице

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Сегодня, 15 января, в Татарстане вновь прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Вплоть до конца дня местами по республике, включая Казань, ожидается отложение гололеда. Кроме того, на дорогах образуется сильная гололедица.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане температурный фон поднимется до -1 градуса. Возможны метели.