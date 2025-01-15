В Татарстане температура поднимется до -1 градуса

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В среду, 15 января, в Татарстане днем местами пройдет снег. В отдельных районах даже возможна метель.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, ветер в республике в среду ожидается юго-западный. Его скорость составит 6-11 м/с, но местами он может усилиться до 15 м/с.

После холодной ночи (-3..-8˚), днем в республике температура поднимется до -6…-1˚.

Фото: © Гидрометцентр РТ

Однако синоптики предупреждают, что на дорогах в среду также образуется гололедица.