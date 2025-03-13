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Общество 13 марта 2025 10:58

Синоптики Татарстана предупредили, что туман сохранится до вечера

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Синоптики Татарстана предупредили, что туман сохранится до вечера
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане сегодня, 13 марта, ожидается ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Днем и вечером местами по республике, включая Казань, сохранится опустившийся ранее туман.

Как сообщал «Татар-информ», в четверг из-за воздействия атмосферного фронта по всему региону ожидаются дожди. Температура воздуха составит от 3 до 8 градусов тепла.

В Буинском районе РТ из-за подъема уровня воды закрыты два моста через реку Свиягу. В Советском районе Казани на время встали трамваи после повреждения сети от дождя.

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#предупреждение об ухудшении погодных условий #гидрометцентр рт #туман #дождь
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