В Буинском районе из-за подъема уровня воды закрыли два моста через Свиягу

Из-за паводка и подъема воды в реке Свияге в Буинском районе Татарстана закрыты два низководных моста. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РТ.

Один из них расположен на автодороге Вольный Стан – Кият – Яшевка.

«Объезд автомобильного транспорта будет осуществляться по существующей сети автомобильных дорог общего пользования, согласно схеме организации дорожного движения», – добавили в министерстве.

Кроме того, вводится временное ограничение движения по мосту на автомобильной дороге регионального значения «Казань – Ульяновск» – Черки Кильдуразы.

Ограничения будут действовать до окончания паводка.