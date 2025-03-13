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Происшествия 13 марта 2025 09:16

В Буинском районе из-за подъема уровня воды закрыли два моста через Свиягу

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Из-за паводка и подъема воды в реке Свияге в Буинском районе Татарстана закрыты два низководных моста. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РТ.

Один из них расположен на автодороге Вольный Стан – Кият – Яшевка.

«Объезд автомобильного транспорта будет осуществляться по существующей сети автомобильных дорог общего пользования, согласно схеме организации дорожного движения», – добавили в министерстве.

Кроме того, вводится временное ограничение движения по мосту на автомобильной дороге регионального значения «Казань – Ульяновск» – Черки Кильдуразы.

Ограничения будут действовать до окончания паводка.

#Минтранс рт #Мост #весенний паводок #ограничение движения
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