В четверг в Татарстане ожидаются дожди и 30-градусная жара

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Сегодня, 11 июля, в Татарстане ожидаются переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Прогнозируются усиления ветра, ночью его порывы могут составить до 15 м/с, а днем – до 20 м/с.

Ночью температуры воздуха составят от 15 до 20 градусов. В дневные часы воздух прогреется до 25-30 градусов.