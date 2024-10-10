Татарстанцев предупредили об аномальных холодах в ближайшие дни

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В Татарстане продолжится похолодание — на выходных среднесуточные температуры будут на 4-6 градусов ниже нормы. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Со смещением пасмурного и дождливого циклона на юго-восток на погоду в Татарстане все больше начинает влиять северный антициклон. Также к похолоданию приводят северо-восточные потоки, приносящие в регион холодный арктический воздух, объяснили синоптики. Предварительно Татарстан будет находиться под воздействием этого антициклона до середины следующей недели. Дождей в эти дни не ожидается.

11 октября температура воздуха ночью составит от 0 до −5 градусов, а днем не поднимется выше 2-7 градусов выше нуля.

В субботу и воскресенье в ночные часы прогнозируется от −3 до −8 градусов. При этом 13 октября на юге и востоке столбики термометров могут опуститься до −10 градусов. Днем в субботу ожидается от 2 до 7 градусов, на следующий день — от 4 до 9.

В начале следующей недели ночные температуры по-прежнему будут очень низкими: от −3 до 8 градусов, а в южных и восточных районах, в низинах — до −10. В дневные часы термометры будут показывать от +6 до +12 градусов.