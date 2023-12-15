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Синоптики предупреждают жителей Татарстана о метелях с ухудшением видимости
Завтра, 16 декабря, в Татарстане вновь ожидается ухудшение погодных условий — на этот раз из-за прихода смещающегося из центральных районов России циклона. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
В субботу ночью и днем местами на территории республики (в том числе утром и днем — в Казани) прогнозируются метели с ухудшением видимости до 1-2 километров.
Кроме того, на дорогах региона образуются снежные заносы, отмечают метеорологи.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на следующей неделе в Татарстане потеплеет до нуля градусов. Сегодня синоптики обещали республике сильный ветер и до 18 градусов мороза.
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