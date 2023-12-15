Синоптики предупреждают жителей Татарстана о метелях с ухудшением видимости

Фото: © «Татар-информ»

Завтра, 16 декабря, в Татарстане вновь ожидается ухудшение погодных условий — на этот раз из-за прихода смещающегося из центральных районов России циклона. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В субботу ночью и днем местами на территории республики (в том числе утром и днем — в Казани) прогнозируются метели с ухудшением видимости до 1-2 километров.

Кроме того, на дорогах региона образуются снежные заносы, отмечают метеорологи.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на следующей неделе в Татарстане потеплеет до нуля градусов. Сегодня синоптики обещали республике сильный ветер и до 18 градусов мороза.