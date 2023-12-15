news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 15 декабря 2023 14:32

Синоптики предупреждают жителей Татарстана о метелях с ухудшением видимости

Скопировать ссылку
Синоптики предупреждают жителей Татарстана о метелях с ухудшением видимости
Фото: © «Татар-информ»

Завтра, 16 декабря, в Татарстане вновь ожидается ухудшение погодных условий — на этот раз из-за прихода смещающегося из центральных районов России циклона. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В субботу ночью и днем местами на территории республики (в том числе утром и днем — в Казани) прогнозируются метели с ухудшением видимости до 1-2 километров.

Кроме того, на дорогах региона образуются снежные заносы, отмечают метеорологи.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на следующей неделе в Татарстане потеплеет до нуля градусов. Сегодня синоптики обещали республике сильный ветер и до 18 градусов мороза.

#прогноз погоды #предупреждение об ухудшении погодных условий #гидрометцентр рт #снег и метель
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100