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В Татарстане ожидается сильный ветер и до −18 градусов
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Фото: © «Татар-информ»
В пятницу на территории Татарстана ожидается облачная погода с прояснениями. Осадки маловероятны, сообщает Гидрометцентр республики.
Ожидается юго-восточный ветер, днем местами его порывы могут достигать 14 м/с.
В ночные часы прогнозируется от −13 до −18 градусов. Днем столбики термометров покажут от −8 до −13 градусов. Синоптики также предупреждают о гололедице на дорогах.
Ранее «Татар-информ» сообщал, когда в Татарстане потеплеет до 0 градусов.
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