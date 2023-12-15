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Общество 15 декабря 2023 08:00

В Татарстане ожидается сильный ветер и до −18 градусов

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В Татарстане ожидается сильный ветер и до −18 градусов
Фото: © «Татар-информ»

В пятницу на территории Татарстана ожидается облачная погода с прояснениями. Осадки маловероятны, сообщает Гидрометцентр республики.

Ожидается юго-восточный ветер, днем местами его порывы могут достигать 14 м/с.

В ночные часы прогнозируется от −13 до −18 градусов. Днем столбики термометров покажут от −8 до −13 градусов. Синоптики также предупреждают о гололедице на дорогах.

Ранее «Татар-информ» сообщал, когда в Татарстане потеплеет до 0 градусов.

#прогноз погоды #ветер
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