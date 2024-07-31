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Синоптики предупредили жителей Татарстана о ливнях, грозе и граде
Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Пройдут дожди, в некоторых районах сильные, ливни, местами прогнозируется гроза, град. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.
Днем воздух прогреется до 25+ градусов (ночью от +12 до +17 градусов). Будет дуть юго-восточный ветер с переходом на западный, юго-западный, его скорость будет достигать 11 м/с, местами шквалистые усиления до 20 м/с, локально до 24 м/с.
Накануне на республику обрушился мощный ливень с градом. В аэропорту Бегишево смерч снес самолеты, а в Казани из-за непогоды трамваи и троллейбусы временно изменили маршруты.
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