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Общество 30 июля 2024 15:31

В центре Казани из-за непогоды трамваи и троллейбусы изменили маршруты

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В Казани из-за прошедшего ливня с градом и скопления дождевой воды на ул. Тукая от Парижской Коммуны, ул. Московская, Автовокзал и на С. Галеева временно изменились маршруты движения трамваев и троллейбусов. Об этом сообщается в телеграм-канале «Метроэлектротранса».

«Трамваи по маршруту №5, 5а, 7 следуют по ул. Глазунова до Короленко, трамваи по маршруту №1 следуют по Караваево до Халитова. В связи с этим просим заранее планировать свой маршрут», – сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас на месте работают аварийные службы предприятия.

Ранее «Татар-информ» показал видео мощнейшего ливня с градом, который накрыл Казань.

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