Синоптик Шувалов рассказал, как долго в Татарстане продержится жара

В Татарстане до начала следующей недели температура сохранится на уровне +30..+33 градусов, но периодически в республике пройдут и дожди с грозами. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«В Татарстане жаркая погода, но с добрыми время от времени грозовыми дождями, с температурой от +30 до +33 градусов будет держаться до начала следующей недели», – сказал собеседник агентства.

Начиная с 14 июля, в республике произойдет ослабление жары, добавил он.

«Температура немного понизится до +25..+28 градусов. Скорее всего, в выходные (12-13 июля – прим. Т-и) будут кратковременные дожди, и после них произойдет это ослабление жары», - резюмировал Шувалов.

Ранее сообщалось, что в Татарстане 8 июля пройдут кратковременные дожди и грозы. При этом воздух в республике днем прогреется до +25…+30 градусов.

Причем, по словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, в августе в России температура тоже будет выше нормы.