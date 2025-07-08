Юрист объяснил, когда работник может отказаться от работы из-за жары

Сотрудники имеют право отказаться от выполнения трудовых обязанностей, если температура воздуха на рабочем месте превышает допустимые нормы. Об этом сообщил директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин в комментарии РИА Новости.

Он пояснил, что для офисных работников максимально допустимая температура составляет 28 градусов по Цельсию. Если этот предел превышен, работать становится запрещено согласно санитарным правилам, а значит, работник вправе отказаться от труда на основании статьи 216 Трудового кодекса РФ.

Южалин также уточнил, что действующее законодательство не обязывает работодателя решать проблему чрезмерной жары путем сокращения продолжительности рабочего дня. Вместо этого, по его словам, при превышении температурных норм работа не должна вестись вовсе.

По данным Роспотребнадзора, при температуре 28,5 °C рекомендуется сокращение рабочего дня на час, при 29 °C – на два часа, а при 30,5 °C – уже на четыре. Работа в условиях, когда температура превышает 32,5 °C, считается экстремальной и опасной для здоровья. В таких случаях, если труд ведётся на открытом воздухе, ведомство советует переносить смены на утренние или вечерние часы. Однако Южалин подчеркнул, что эти рекомендации не являются обязательными к исполнению для работодателей.