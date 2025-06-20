Вильфанд предупредил о жаре выше климатической нормы в июле и августе

В России температура в июле и в августе 2025 года будет выше нормы. Об этом «Татар-информу» сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«В июле и в августе, в целом летом, с вероятностью 65% температура будет выше нормы», – сказал собеседник агентства.

При этом он подчеркнул, что с вероятностью 35% погода может не соответствовать данному прогнозу.

«Предсказуемая изменчивость составляет 65% от той изменчивости, которая наблюдается в природе, а при 35% она практически не предсказуема», – подчеркнул метеоролог.