news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 20 июня 2025 12:12

Вильфанд предупредил о жаре выше климатической нормы в июле и августе

Читайте нас в
Телеграм

В России температура в июле и в августе 2025 года будет выше нормы. Об этом «Татар-информу» сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«В июле и в августе, в целом летом, с вероятностью 65% температура будет выше нормы», – сказал собеседник агентства.

При этом он подчеркнул, что с вероятностью 35% погода может не соответствовать данному прогнозу.

«Предсказуемая изменчивость составляет 65% от той изменчивости, которая наблюдается в природе, а при 35% она практически не предсказуема», – подчеркнул метеоролог.

#погода #прогноз #лето #Россия
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минтруд рассказал, как изменилась с начала года средняя зарплата в Татарстане

Минтруд рассказал, как изменилась с начала года средняя зарплата в Татарстане

19 июня 2025
Государственная пенсия по потере кормильца: кому полагается в Татарстане

Государственная пенсия по потере кормильца: кому полагается в Татарстане

19 июня 2025