Синолог Мартынов: Россия и Китай ответственны за реализацию мировой многополярности

Актив казанской Академии публичной дипломатии и участники конкурса Youth Ambassadors/Молодые дипломаты посетили Генеральное консульство Китая в Казани

Процветание в рамках отдельно взятой страны невозможно

Актив казанской Академии публичной дипломатии и участники конкурса Youth Ambassadors/Молодые дипломаты посетили Генеральное консульство Китая в Казани. Дипломатическое сообщество КНР, аккредитованное в Республике Татарстан, представило целый набор докладов о китайско-российском сотрудничестве на современном этапе, главным образом касающихся инициатив по глобальному развитию, глобальной безопасности и глобальному партнерству в рамках инициативы «Один пояс – один путь» (ОПОП).

Генеральный консул КНР в Казани г-н Сян Бо начал свой доклад с разъяснения позиции Председателя КНР Си Цзиньпина, который в марте 2013 года при посещении МГИМО озвучил концепцию построения Сообщества единой судьбы человечества, принятую ранее на XVIII съезде Коммунистической партии Китая (КПК).

В докладе Генерального консула Сян Бо акценты были расставлены следующим образом: он начал с вопросов об идеологической основе данной концепции и лишь затем перешел к вопросу о продвижении данной концепции и ее практической реализации. 26 сентября 2023 года правительством КНР была опубликована Белая книга «Совместное строительство сообщества единой судьбы человечества: инициативы и действия Китая». Кроме того, г-ном Генеральным консулом была представлена официальная информационная записка МИД КНР The Belt and Road Initiative: A Key Pillar of the Global Community of Shared Future, опубликованная в октябре 2023 года.

Позиция руководства китайского государства и Коммунистической партии Китая заключается в том, что построение Сообщества единой судьбы человечества является очевидной тенденцией исторического развития всего человечества. Если говорить о сложившихся теориях международных отношений, они зачастую не способны объяснить проблемы современного мира. От прошлого международное сообщество унаследовало формулу силы и восприятие международной ситуации как игры с нулевой суммой. Однако в условиях глобализации, которая является долговременным объективным процессом, становится ясным, что процветание в рамках отдельно взятой страны невозможно.

Отношения всех стран должны быть гармонизированы с Небом и Землей

Соответственно, предложенная в КНР концепция предполагает освобождение от традиционных циклов: «война и мир», «процветание и упадок», «порядок и хаос». Китайское мировидение предполагает взаимные выгоды, общие права и общие обязанности стран с различными социальными системами, различными идеологиями, различными историческими культурами и различными уровнями развития. Исторический базис данной концепции вполне ясен: это традиционная модель Поднебесной, в которой отношения всех стран должны быть гармонизированы с Небом и Землей. В терминологии Председателя КНР Си Цзиньпина это описывается концепцией «пяти миров» (указанное в скобках – способы их реализации, – прим. Т-и):

Прочный мир («диалог и консультации»)

Всеобщая безопасность («общее строительство и совместное использование»)

Всеобщее процветание («взаимовыигрышное сотрудничество»)

Всеобщая открытость и вовлеченность («обмен и взаимное обучение»)

Всеобщая чистота и красота (экологические и низкоуглеродные технологии)

С указанными концепциями тесно увязаны проекты Инициативы «Один пояс – один путь», а также три инициативы: глобального развития, глобальной безопасности и глобальной цивилизации, которые являются направлениями к Сообществу единой судьбы человечества. В рамках данного сообщества реализуется модель равноправного и упорядоченного многополярного мира. При реализации данной модели существует действительная демократия в международных отношениях: «Все страны, большие и малые, равны, гегемонизм и политика силы отвергаются».

Первым важным шагом в этом отношении является действительное соблюдение целей и принципов Устава ООН и общепризнанных норм международных отношений. Общедоступная глобализация удовлетворяет общие потребности всех стран, особенно развивающихся, и надлежащим образом устраняет дисбалансы между странами и внутри страны в развитии, возникающие в результате несправедливого распределения ресурсов. Руководство КНР решительно противостоит злоупотреблениям концепциями безопасности, односторонности в любых ее проявлениях.

Все перечисленное ярко проявилось в «Позиции Китая по политическому урегулированию украинского кризиса», опубликованной по поводу первой годовщины эскалации восточноевропейского кризиса. В этом документе перечисляются 12 аспектов политической позиции КНР, включая отказ от мышления времен холодной войны. Не оставлены в стороне и проблемы безопасности атомных электростанций, защиты гражданских лиц, содействия послевоенному восстановлению.

Россия занимает большое место в политике Китая. Российская Федерация определяется г-ном Сян Бо как «стратегический партнер всеобъемлющего взаимодействия» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Россия занимает большое место в политике Китая

Россия занимает большое место в политике Китая. Российская Федерация определяется г-ном Сян Бо как «стратегический партнер всеобъемлющего взаимодействия», буквальная реализация Сообщества единой судьбы. По итогам 2023 года торговый оборот двух стран-соседей достиг рекордных 240 млрд долларов.

Казанские востоковеды осведомлены, что в 2023 году в рамках регионального сотрудничества успешно прошло заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Янцзы – Волга», форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество». В текущем, 2024 году предстоит второй форум «РОСТКИ», проведение которого увязано с устраиваемым в Казани саммитом БРИКС, на котором ожидается присутствие глав Китая и Российской Федерации.

Таким образом, инициатива Сообщества единой судьбы человечества укоренена в китайской традиционной культуре, в том числе политической культуре, которая не приемлет конкуренции и превыше всего ставит понятие мира во всем его многообразии. Китайская цивилизация привержена пути мирного развития, а китайская государственность направлена на сохранение мира во всем мире. Как постоянные члены Совета Безопасности ООН и ответственные державы, Китайская Народная Республика и Российская Федерация несут ответственность за реализацию мировой многополярности, противодействие одностороннему запугиванию и поддержание мира во всем мире. Это способствует и построению Сообщества единой судьбы человечества.

Доктор исторических наук, профессор Высшей школы востоковедения «Восточный разряд» Института международных отношений Казанского федерального университета Дмитрий Мартынов

