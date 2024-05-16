Синолог Мартынов о позиции РФ в отношении Тайваня: в мире существует только один Китай

Дмитрий Мартынов напомнил о поддержке Россией принципа «одного Китая» и обстановке вокруг Тайваня Фото: kpfu.ru

«Тайвань является неотъемлемой частью Китая»

Государственный визит Президента РФ Владимира Путина в КНР 16–17 мая 2024 года, несомненно, будет включать обсуждение ключевых проблем и дополнительных возможностей в российско-китайском взаимодействии, повышении его эффективности, выработку рекомендаций на ближайшую перспективу.

Для Китайской Народной Республики реальностью является повышение статуса Российской Федерации как важнейшего звена многополярного мира, формируемого на основе концепции «Сообщества единой судьбы». Формирующемуся сообществу противостоит быстро развивающийся антикитайский военно-политический блок США, Великобритании и Австралии (AUKUS) с агрессивной блоковой военно-политической повесткой; создатели блока не скрывают, что видят в нем «азиатское НАТО».

В данных условиях особое значение для внешней политики Китая приобретает ситуация вокруг Тайваня. Остров Тайвань, расположенный в Южно-Китайском море примерно в 200 км от побережья провинции Фуцзянь, в 1895–1945 гг. был захвачен японскими милитаристами, а после 1949 года управляется собственной администрацией.

В Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой от 16 июля 2001 года прямо заявляется, что Россия последовательно придерживается принципиальной позиции по тайваньскому вопросу: «в мире существует только один Китай, Правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью Китая».

Владимир Путин несколько раз подтвердил неизменность позиции по тайваньскому вопросу Фото: kremlin.ru

Российская сторона подтвердила приверженность принципу «одного Китая»

В совместном заявлении от 21 марта 2023 года «Об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия» обе стороны последовательно выступили против вмешательства внешних сил во внутренние дела, а российская сторона подтвердила приверженность принципу «одного Китая» и поддержку действий КНР по защите государственного суверенитета и территориальной целостности.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с МИД Китая 9 апреля 2024 года также подтвердил, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая и тайваньский вопрос – это внутреннее дело Китайской Народной Республики.

В период 2022–2024 гг. Президент Российской Федерации Владимир Путин несколько раз подтвердил неизменность позиции по тайваньскому вопросу, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая.

В связи с визитом на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в 2022 году Владимир Путин с площадки дискуссионного клуба «Валдай» и X Московской конференции по международной безопасности последовательно обозначил этот визит как демонстрацию неуважения к суверенитету других стран и провокацию, часть целенаправленной стратегии США по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе и мире. Прозвучала данная формула и в телефонном разговоре глав России и Китая, состоявшемся 8 февраля 2024 года.

В связи с визитом на Тайвань Нэнси Пелоси в 2022 году Путин обозначил этот визит как демонстрацию неуважения к суверенитету других стран и провокацию Фото: Public Domain, commons.wikimedia.org

Позиция китайской стороны по тайваньскому вопросу последовательно представлена в Белой книге, обнародованной информационным агентством Синьхуа 10 августа 2022 года. В этом документе подчеркивается, что единство Китая закреплено в резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций №2758 и любое отступление от ее духа и буквы является «извращением».

Принцип «одного Китая» представляет всеобщий консенсус международного сообщества, юридическая сила которого неоднократно доказана в международной практике. В Белой книге также утверждается, что «великие достижения, полученные за последние 40 лет политики реформ, открытости и модернизации, оказали глубокое влияние на исторический процесс решения тайваньского вопроса и осуществления полного воссоединения Родины».

Историческая справка

Остров Тайвань являлся составной частью южной провинции Фуцзянь, в 1887 году был выделен в отдельную провинцию. В результате войны 1894–1895 гг. остров был аннексирован японскими милитаристами и превращен в колонию, освобожденную по итогам Войны антияпонского сопротивления 1937–1945 гг. В результате Великой крестьянской войны 1928–1949 гг. и народной революции 1946–1949 гг. на Тайвань эвакуировались остатки войск и администрация Китайской Республики во главе с президентом Чан Кайши (правил с перерывами в 1928–1975). Национальная партия Гоминьдан и Чан Кайши ввели на острове военный режим, отмененный только в 1980-е годы. Сепаратистские силы на Тайване возглавляются Демократической прогрессивной партией (ДПП). Несмотря на проигранные местные выборы, ДПП провела на должность главы администрации Тайваня (именуемого на острове президентом) своего представителя Лай Циндэ.

Доктор исторических наук, профессор Высшей школы востоковедения «Восточный разряд» Института международных отношений Казанского федерального университета Дмитрий Мартынов