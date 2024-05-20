Генконсул КНР в Казани: У Китая есть ответ на эпохальный вопрос «куда идет человечество?»

Сян Бо: «Изменения в мире в наше время, имеющие историческое значение, разворачиваются как никогда ранее, и мир вступил в новый период турбулентности и трансформации»

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Современный мир переживает крупнейшую, невиданную ранее трансформацию

Концепция построения Сообщества единой судьбы человечества впервые была предложена в Москве, и это неслучайно. Сегодня, в условиях стремительного изменения международной обстановки, Китай и Россия несут важную ответственность за продвижение многополярности и демократизации международных отношений.

Когда я общаюсь с российскими друзьями, меня часто спрашивают: «Зачем продвигать строительство Сообщества единой судьбы человечества? В чем идеологическая основа этой концепции? Как следует продвигать строительство Сообщества единой судьбы человечества?»

Не так давно правительство Китая опубликовало Белую книгу под названием «Совместное строительство Сообщества единой судьбы человечества: инициативы и действия Китая», в которой представлено всестороннее и систематическое разъяснение идеологической основы и яркой практики реализации данной концепции.

Обобщая концепцию, можно сказать, что в ее основе лежат два основных понятия: равноправный и упорядоченный многополярный мир и общедоступная и инклюзивная экономическая глобализация.

Изменения в мире в наше время, имеющие историческое значение, разворачиваются как никогда ранее, и мир вступил в новый период турбулентности и трансформации. Тем не менее общее направление человеческого развития и прогресса не изменится, общая динамика движения мировой истории вперед, несмотря на перипетии, не изменится и общая тенденция к общему будущему для международного сообщества не изменится. Построение Сообщества единой судьбы человечества отражает тенденцию исторического развития и согласуется с общими устремлениями людей во всех странах, являясь благородной целью дипломатии крупной страны с китайской спецификой в новую эпоху.

Построение Сообщества единой судьбы человечества – неизбежный выбор в соответствии с тенденцией исторического развития. Современный мир переживает крупнейшую, невиданную ранее трансформацию, в ходе которой сталкиваются и накладываются друг на друга различные трудности, а также сложные противоречия, делающие нестабильность, неопределенность и непредсказуемость новой нормой. Традиционные теории международных отношений все чаще не способны объяснить современный мир или разрешить дилеммы, с которыми сталкивается человечество. Понятия «сильная страна должна быть гегемоном», превознесение силы, мышление в духе игры с нулевой суммой все больше и больше не соответствуют веяниям времени. Люди приходят к осознанию того, что никто не может процветать в изоляции и никто не может доминировать в мире. Только совместными усилиями и тесным сотрудничеством мы сможем вырваться из исторических циклов «войны и мира», «процветания и упадка», «порядка и хаоса».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сообщество единой судьбы человечества – китайская мудрость в области современных международных отношений

Перед эпохальным вопросом: «куда идет человечество?» ответ Китая – содействовать построению Сообщества единой судьбы человечества. Это подразумевает взаимные выгоды, общие права и общие обязанности стран с различными социальными системами, различными идеологиями, различными историческими культурами и различными уровнями развития в международных делах. Это представляет собой китайскую мудрость в области современных международных отношений, китайский план по совершенствованию глобального управления и китайскую позицию по преодолению различных вызовов XXI века.

Идея построения Сообщества единой судьбы человечества становится все более совершенной. Эта концепция уходит корнями в традиционные культурные основы Китая «гармонизации всех стран», воплощая стремления китайской нации к гармонии в человеческом обществе с древних времен. В течение последнего десятилетия Председатель КНР Си Цзиньпин систематически излагал эту важную концепцию на различных международных мероприятиях, выдвигая общую цель продвижения строительства «пяти миров»: придерживаясь диалога и консультаций, построить мир прочного мира; придерживаясь совместного строительства и совместного использования, построить мир всеобщей безопасности; придерживаясь взаимовыигрышного сотрудничества, построить мир общего процветания; придерживаясь обмена и взаимного обучения, построить мир открытости и инклюзивности; придерживаясь экологичности и низкоуглеродности, построить мир чистоты и красоты.

Совместное строительство Инициативы «Один пояс, один путь» является важной практической платформой для реализации концепции создания Сообщества единой судьбы человечества. За последние десять лет в рамках инициативы «Один пояс, один путь» было реализовано более 3000 проектов сотрудничества, которые привлекли триллионы долларов США в виде инвестиций, придали мощный импульс мировому экономическому росту и стали самой обширной и крупномасштабной платформой международного сотрудничества в современном мире. Недавно в Китае успешно прошел Третий форум международного сотрудничества «Один пояс, один путь», сформировавший широкий международный консенсус и способствовавший совместному строительству Инициативы «Один пояс, один путь» на новом этапе высококачественного развития.

Китай последовательно выдвинул Инициативу по глобальному развитию, Инициативу по глобальной безопасности и Инициативу по глобальной цивилизации, наметив направления и перспективы человеческого сообщества в трех измерениях: развитие, безопасность и цивилизация, став важной основой для продвижения концепции построения Сообщества единой судьбы человечества.

Инициатива по глобальному развитию призывает страны совместными силами работать над созданием глобального общества развития. Инициатива по глобальной безопасности выступает за формирование нового типа безопасности, в которой диалог важнее конфронтации, партнерство важнее альянса, взаимовыигрыш вместо игры с нулевым результатом. Инициатива по глобальной цивилизации выступает за уважение многообразия мировых цивилизаций и поощрение инклюзивности между различными социальными системами и путями развития.

«Свет не загорается автоматически, будущее создается рука об руку»

Для создания Сообщества единой судьбы человечества требуется совместное действие всех сторон. Концепция Сообщества единой судьбы человечества на протяжении шести лет подряд включается в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Она неоднократно была включена в резолюции и декларации многосторонних механизмов, таких как ШОС и БРИКС, получив понимание и поддержку от международного сообщества, особенно от большого числа развивающихся стран. Китай создал различные формы Сообщества единой судьбы человечества с десятками стран и регионов. Инициативы по глобальному развитию и глобальной безопасности получили единогласную поддержку более 100 стран, а Инициатива по глобальной цивилизации получила положительные отклики от многих стран вскоре после ее выдвижения. Представители более 140 стран и более чем 30 международных организаций приняли участие в мероприятиях третьего форума международного сотрудничества «Один пояс, один путь».

Свет не загорается автоматически, будущее создается рука об руку. Нам нужно объединить больше сил для сохранения прочного мира, уважать основные интересы и серьезные озабоченности друг друга и противостоять конфронтации лагерей и эксклюзивной клике. Необходимо создавать благоприятные условия для обеспечения всеобщей безопасности, настаивать на разрешении споров и конфликтов между государствами путем диалога и консультаций, не допускать произвольного расширения военных союзов и сжатия пространства безопасности других стран. Необходимо укреплять доверие к общему развитию, направлять глобализацию в правильное русло, противостоять протекционизму, односторонним санкциям, способствовать построению справедливой, разумной и прозрачной системы международных торгово-экономических правил. Необходимо придать неисчерпаемый импульс для обменов, выступать за мирное и гармоничное сосуществование различных цивилизаций, противостоять навязыванию своих ценностей и моделей другим. Необходимо активизировать действия по защите окружающей среды, претворять в жизнь концепцию гармоничного сосуществования человека и природы, совместными усилиями защищать наш земной дом.

В Пекине Президент России принял участие в III Международном форуме «Один пояс, один путь» Фото: kremlin.ru

Китай и Россия — крупнейшие соседи, стратегические партнеры всеобъемлющего взаимодействия

Концепция создания Сообщества единой судьбы человечества была выдвинута в Москве. Пройдя испытание международными переменами, китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия становятся все более зрелыми и жизнеспособными. Председатель КНР Си Цзиньпин после переизбрания на должность на третий срок в марте 2023 года вновь выбрал Россию в качестве первого визита. Президент РФ Владимир Путин был приглашен в Пекин для участия в Третьем форуме международного сотрудничества «Один пояс, один путь». Под стратегическим руководством глав двух государств Россия стала важнейшим стратегическим партнером Китая в рамках сотрудничества «Один пояс, один путь». Две страны занимают ведущие позиции в продвижении строительства Сообщества единой судьбы человечества в международном сообществе.

Есть такая русская пословица: «Один в поле не воин». Китай и Россия — крупнейшие соседи, стратегические партнеры всеобъемлющего взаимодействия, ставшие неразрывным сообществом единой судьбы. Будучи постоянными членами Совета Безопасности ООН и крупнейшими мировыми державами, Китай и Россия несут важную ответственность за продвижение многополярности мира и демократизацию международных отношений. Китай готов сотрудничать с Россией в совместной реализации инициативы «Один пояс, один путь», продвигать китайско-российские отношения на более высокий уровень, всегда выступать за истинную многосторонность, твердо отстаивать международную систему с центральной ролью ООН и основанный на международном праве международный порядок, вносить больше стабильности в сложную международную ситуацию и демонстрировать ответственность ведущих стран в продвижении строительства Сообщества единой судьбы человечества.

Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо